قفصة: الإطاحة بمروج مخدرات بحوزته صفائح من "الزطلة" داخل سيارة نقل جماعي

صورة تعبيرية
في عملية أمنية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة، التابعة للإدارة الفرعية للشرطة العدلية، من إلقاء القبض على مروج مخدرات خطير وسط مدينة قفصة، كان يستقل سيارة نقل جماعي للتمويه والعبور ببضاعته المحظورة.

ووفق ما توفر من معلومات فقد وردت على أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالجهة، تفيد بنية أحد الأشخاص نقل كمية هامة من المواد المخدرة عبر وسائل النقل العمومي لتفادي المراقبة الأمنية.

وبناءً على خطة أمنية محكمة ونصب كمين للمظنون فيه، تم اعتراض سيارة النقل الجماعي التي كان على متنها وسط المدينة. وبتفتيشه تفتيشاً دقيقاً، عثرت الوحدات الأمنية بحوزته على عدة صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة) كان يخفيها بإحكام تمهيداً لترويجها في المنطقة.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومصادرة المواد المخدرة المحجوزة، ومباشرة قضية عدلية في شأنه بتهمة "مسك وحيازة مادة مخدرة بنية الترويج"، في انتظار استكمال التحقيقات معه للكشف عن بقية أطراف الشبكة وإحالتهم على أنظار العدالة.
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
