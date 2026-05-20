شمال لندن يشتعل فرحا بتتويج أرسنال بلقب البطولة لأول مرة منذ 22 عاما

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 11:06
      
تدفق آلاف ​من مشجعي أرسنال إلى شوارع شمال ​لندن أمس الثلاثاء عقب ‌تتويج فريقهم بلقب البطولة الانقليزية ‌الممتازة لكرة القدم ‌للمرة الأولى منذ 22 عاما، في أجواء احتفالية صاخبة خارج ملعب الإمارات استمرت ⁠حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وجاء تتويج أرسنال رسميا دون خوض مباراة، بعدما ​تعادل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بنتيجة 1-1 أمام بورنموث.


وكان لاعبو ⁠الفريق قد تجمعوا في مقر تدريبات النادي لمتابعة المباراة، حيث أظهرت مقاطع ⁠فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظات احتفالهم بالقفز والعناق فور تأكد حسم اللقب، ليتوج النادي بلقبه الرابع عشر في المسابقة.
وفي العاصمة لندن، خرجت الجماهير من المقاهي والمنازل، وتدفقت إلى محيط ملعب الإمارات، حيث أشعلت الألعاب ​النارية مرددة هتافات "أبطال! أبطال!" وقال أحد مشجعي أرسنال في تصريحات اعلامية "الكلمات تعجز عن وصف ‌هذا الشعور. انتظرنا 22 عاما من أجل هذه اللحظة، إنه أمر لا يصدق".
وأضاف "قدم لنا بورنموث خدمة ⁠كبيرة اليوم، لقد لعبوا بروح كبيرة ونحن ‌نستحق هذا اللقب، إنها أيام سعيدة بحق".

وانضم أسطورة النادي إيان رايت إلى الاحتفالات خارج الملعب، حيث التف حوله المشجعون وهم يهتفون باسمه.
وقال رايت، الذي سجل 185 هدفا للنادي في تسعينيات القرن الماضي في تصريحات اعلامية "السعادة لا تسعني وهذا أمر مذهل حقا والنادي يستحق ذلك، وجماهيرنا حول العالم تستحق هذه ‌اللحظة".
ويختتم أرسنال موسمه في البطولة بمواجهة خارج أرضه أمام كريستال بالاس يوم الأحد، قبل أن ‌يتجه ⁠إلى بودابست لملاقاة باريس سان جيرمان في نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا، في 30 ماي الجاري.
