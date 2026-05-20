وزير التشغيل يُكرّم المُتوجة في المسابقة الدولية لكبار الطباخين من الشباب بروسيا

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 11:04
      
تولى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أمس الثلاثاء بمقر الوزارة تكريم المُتكونة مرام رزقي المُتوجة في المسابقة الدولية لكبار الطباخّين من الشباب Young Chefs International التي انتظمت بروسيا من 13 إلى 15 ماي الجاري حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وأكّد رياض شوّد بالمناسبة ان هذا التتويج يعكس صورة مشرّفة لقطاع التكوين المهني ويُثبت السّمعة الممتازة لكفاءات وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني من الشباب الذين يسعون الى التتويج في مختلف التّظاهرات والمحافل الوطنية والدولية الكبرى.


وأوصى وزير التشغيل والتكوين المهني في هذا الصدد بضرورة تأمين الإحاطة والمرافقة لمتكوّني وخرّيجي المنظومة الوطنيّة للتّكوين المهني لرسم مسار مهني متميز وترسيخ ثقافة تثمين المكتسبات والتعريف بالنّجاحات، ومزيد تفعيل المقاربة التشاركية مع كل مكوّنات المنظومة الوطنية العمومية والخاصّة للتكوين المهني.


وأضاف بلاغ وزارة التشغيل الى انه تم خلال هذا الحفل التشديد على أهمية إستثمار هذه التتويجات الوطنية والدوليّة في مجال التكوين المهني لتطوير القطاع والمحافظة على قدرته التشغيلية العالية.

