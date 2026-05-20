فرع تطاوين لمدينة العلوم ينظم سهرة فلكية يوم 23 ماي 2026
ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم سهرة فلكية مميزة، يوم السبت 23 ماي الجاري، وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة مساء
ويأتي تنظيم هذه السهرة العلمية الهادفة في اطارالبرنامج العلمي لمدنية العلوم ومختلف فروعها لسنة 2026
وتعد هذه التظاهرة مناسبة هامة للزائرين للاستمتاع في أجواء علمية وترفيهية تجمع بين المتعة والمعرفة
كما تهدف الى تقريب علم الفلك من مختلف الفئات العمرية من خلال تمكين الحاضرين من رصد الأجواء السماوية وخاصة القمر وكوكب المشتري باستعمال التلسكوب وتحت اشراف مختصين
ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة المتنوعة من بينها عرض حول نشأة الكون وورشات تطبيقية تفاعلية حول مكونات النظام الشمسي وأطوار القمر بما يساعده على تبسيط المفاهيم العلمية وتعزيز الفضول
المعرفي لدى الاطفال والشباب
وسيتم، خلال السهرة فتح نقاش علمي لطرح التساؤلات والتفاعل مع المؤطرين الى جانب تنظيم مسابقات تثقيفية في أجواء ممتعة
يشار، الى أن مدينة العلوم بتونس ومختلف فروعها بداخل البلاد تطرح برنامجا تكنولوجيا وعلميا ثريا لكامل سنة 2026 تناغما مع رسالتها الأساسية المتمثلة في نشر الثقافة العلمية ومواكبة الابتكار وتقريب العلم من المواطن
رصد
