Babnet

فرع تطاوين لمدينة العلوم ينظم سهرة فلكية يوم 23 ماي 2026

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 15:03
      
ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم سهرة فلكية مميزة، يوم السبت 23 ماي الجاري، وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة مساء

ويأتي تنظيم هذه السهرة العلمية الهادفة في اطارالبرنامج العلمي لمدنية العلوم ومختلف فروعها لسنة 2026


وتعد هذه التظاهرة مناسبة هامة للزائرين للاستمتاع في أجواء علمية وترفيهية تجمع بين المتعة والمعرفة


كما تهدف الى تقريب علم الفلك من مختلف الفئات العمرية من خلال تمكين الحاضرين من رصد الأجواء السماوية وخاصة القمر وكوكب المشتري باستعمال التلسكوب وتحت اشراف مختصين

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة المتنوعة من بينها عرض حول نشأة الكون وورشات تطبيقية تفاعلية حول مكونات النظام الشمسي وأطوار القمر بما يساعده على تبسيط المفاهيم العلمية وتعزيز الفضول
المعرفي لدى الاطفال والشباب

وسيتم، خلال السهرة فتح نقاش علمي لطرح التساؤلات والتفاعل مع المؤطرين الى جانب تنظيم مسابقات تثقيفية في أجواء ممتعة

يشار، الى أن مدينة العلوم بتونس ومختلف فروعها بداخل البلاد تطرح برنامجا تكنولوجيا وعلميا ثريا لكامل سنة 2026 تناغما مع رسالتها الأساسية المتمثلة في نشر الثقافة العلمية ومواكبة الابتكار وتقريب العلم من المواطن

رصد

