انعقاد الجولة الخامسة من المشاورات السياسية التونسية-الفنلندية في هلسنكي

انعقدت أمس الثلاثاء، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، الجولة الخامسة من المشاورات السياسية التونسية-الفنلندية، برئاسة مشتركة من المدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل بن خضر، ونظيرته الفنلندية آنا-كايسا هيكينين، المديرة العامة لإدارة شؤون افريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الفنلندية.وكانت هذه المشاورات، وفق بلاغ لسفارة تونس بهلسنكي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الاربعاء، مناسبة لاستعراض نتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج إلى هلسنكي في 3 جوان 2025، وإعادة تأكيد الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مجموعة واسعة من القطاعات.كما تناولت المناقشات اجتماعًا مع مديرة البرنامج في Finnpartnership، بيرجيت نيفالا، تمحور حول البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدينو Finnpartnership هو برنامج أعمال ممول من وزارة الخارجية الفنلندية وتديره مؤسسة التمويل الصناعي الفنلندية (Finnfund). ويهدف البرنامج إلى توليد نمو اقتصادي مستدام وتسهيل التجارة بين فنلندا والدول النامية، عبر تقديم منح مالية وامتيازات بهدف تحفيز مجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة على توسيع نطاق أنشطتها خارجيا ودعم الشراكات في مجالي الاعمال والتجارة.