قافلة صحية تحت شعار " لتحمي مستقبلك...احمي كلاويك" يوم 23 ماي 2026 بالمركب الصحي بسليانة

تنظم الجمعية التونسية لامراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى، قافلة صحية تحت شعار " لتحمي مستقبلك...احمي كلاويك"، يوم السبت 23 ماي الجاري، بالمركب الصحي بسليانةويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضعط الدم الموافق ليوم 17 ماي من كل عام لرفع الوعي بخطورة هذا المرض الملقب بـ "القاتل الصامت"، والتشجيع على الفحص الدوري واتباع نمطحياة صحي للوقاية من مضاعفاتهويهدف هذا اليوم التوعوي والصحي الى دعم الطب الوقائي والتثقيف الصحي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في مختلف مناطق البلادويتضمن البرنامج متابعة المرضى المصابين بأمراض الكلى ومعاينة ملفاتهم الطبية وتقصي الفئات الاكثر عرضة لامراض الكلى الى جانب التوعية بأهمية الحفاظ على صحة الكلى والكشف المبكر عن الامراض المزمنةالجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى هي هيئة علمية طبية رائدة في تونس تجمع الأطباء والخبراء المختصين، وتُعنى بتطوير قطاع طب الكلى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى إضافة إلى الإشراف على برامج التوعية والتقصي المبكريذكر، أن رئيس قسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بالمنستير ورئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى الدكتور الحبيب السخيري، قد أكد في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة، أن الإحصائيات تبين إصابة تونسي واحد على 10 بمرض في الكلى، مبرزا أن أكثر من 14 ألف شخص في تونس يخضعون لتقنية غسل الكلى من بينهم 30 بالمائة في حاجة الى عملية زرع، لافتا إلى وجود أكثر من 1500 شخص في قائمة المسجلين في انتظار متبرّع