المنستير : تفكيك شبكة دولية تنشط في توريد المواد المخدرة وحجز 250 ألف حبة "اكستازى"

تمكّنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بالعوينة، بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير، بتاريخ 08 ماي 2026، إثر عمليّة نوعيّة ودقيقة، من تفكيك شبكة دوليّة تنشط في مجال توريد المواد المخدّرة من إحدى الدول الأوروبيّة، وذلك بجهة طبلبة من ولاية المنستير.وأسفرت العمليّة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء مصدر أمني مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 07 عناصر أخرى بالتفتيش، ثبت انخراطهم ضمن الوفاق الإجرامي المذكور.كما تمّ حجز حوالي 250 ألف قرص مخدّر من نوع "إكستازي" تمّ إخفاؤها بإحكام داخل صناديق خفاف معدّة لتخزين الأسماك.كما تمّ حجز آلة لكشف المعادن، ومركب صيد بحري، وشاحنتين، وسيارتين فاخرتين، ودراجة نارية، إلى جانب مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية.وبيّنت الأبحاث والتحرّيات الميدانيّة تورّط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليّات اجتياز الحدود البحريّة خلسة نحو القطر الأوروبي، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثريّة.وتمّ اتّخاذ كافة الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهم، وتحرير محاضر عدليّة في الغرض، وذلك بعد استشارة ممثّل النيابة العموميّة بالمنستير