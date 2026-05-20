JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:52 Tunis

المنستير : تفكيك شبكة دولية تنشط في توريد المواد المخدرة وحجز 250 ألف حبة "اكستازى"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0d598c572ae0.47150612_ifopqmgelknjh.jpg>
Image AI creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 06:59 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تمكّنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بالعوينة، بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير، بتاريخ 08 ماي 2026، إثر عمليّة نوعيّة ودقيقة، من تفكيك شبكة دوليّة تنشط في مجال توريد المواد المخدّرة من إحدى الدول الأوروبيّة، وذلك بجهة طبلبة من ولاية المنستير.

وأسفرت العمليّة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء مصدر أمني مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 07 عناصر أخرى بالتفتيش، ثبت انخراطهم ضمن الوفاق الإجرامي المذكور.


كما تمّ حجز حوالي 250 ألف قرص مخدّر من نوع "إكستازي" تمّ إخفاؤها بإحكام داخل صناديق خفاف معدّة لتخزين الأسماك.
كما تمّ حجز آلة لكشف المعادن، ومركب صيد بحري، وشاحنتين، وسيارتين فاخرتين، ودراجة نارية، إلى جانب مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية.

وبيّنت الأبحاث والتحرّيات الميدانيّة تورّط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليّات اجتياز الحدود البحريّة خلسة نحو القطر الأوروبي، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثريّة.
وتمّ اتّخاذ كافة الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهم، وتحرير محاضر عدليّة في الغرض، وذلك بعد استشارة ممثّل النيابة العموميّة بالمنستير
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329633

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:26
16:05
12:23
05:08
03:24
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet28°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
26°-16
28°-15
27°-15
26°-16
  • Avoirs en devises 25368,4
  • (19/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39646 DT
  • (19/05)
  • 1 $ = 2,90342 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>