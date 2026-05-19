كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما 2026: المنتخب التونسي تحت 17 عاما يغادر المنافسة بعد الهزيمة أمام إثيوبيا

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 22:38
      
غادر المنتخب التونسي تحت 17 عاما منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما 2026، إثر هزيمته مساء الثلاثاء أمام منتخب إثيوبيا تحت 17 عاما بنتيجة صفر مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وأقيمت المباراة على ملعب 11 بـمركب محمد السادس، ليتجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير، ويودع الدورة مبكرا ويفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاما 2026.


المغرب ومصر إلى المونديال

وفي المقابل، ضمن كل من المنتخب المغربي تحت 17 عاما والمنتخب المصري تحت 17 عاما تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم، فيما سيخوض منتخب إثيوبيا تحت 17 عاما مباراة الملحق المؤهل للمونديال.


وفاز المنتخب المغربي في الجولة ذاتها على نظيره المصري بنتيجة 2-1.

نتائج المنتخب التونسي في الدور الأول

* تونس – المغرب: 1-1
* تونس – مصر: 1-2
* تونس – إثيوبيا: 0-1

الترتيب النهائي للمجموعة الأولى

1. المغرب – 7 نقاط
2. مصر – 4 نقاط
3. إثيوبيا – 4 نقاط
4. تونس – نقطة واحدة

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي وإلى كأس العالم المقررة بـقطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الثالث مباريات الملحق.
