الرئيس التنفيذي للمؤسّسة الدوليّة الإسلامية لتمويل التجارة يؤكد حرص مؤسّسته على تعزيز التعاون مع تونس

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 21:12
      
أكّد الرئيس التنفيذي للمؤسّسة الدوليّة الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية"، أديب يوسف الأعمى، حرص مؤسّسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك خلال لقائه، الثلاثاء، بوزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي.

ونوّه أديب يوسف الأعمى، الذّي يؤدي زيارة عمل الى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026، بالتزام تونس الدائم بالإيفاء بكافة تعهّداتها في مختلف مراحل المشاريع المشتركة، وفق بلاغ صادر، عن وزارة المالية.


وأكّدت وزيرة المالية، بالمناسبة، متانة العلاقات، التي تجمع تونس بالمؤسسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة اعتبارا لدورها في دعم المؤسسات الوطنيّة ومساندتها، مشيرة إلى اتّفاقيات التمويل التّي أمضتها تونس مع المؤسّسة في إطار سياسة اقتصاديّة تهدف إلى المحافظة على المؤسّسات العموميّة ودعمها.


وتعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضوا بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست منذ سنة 2008 بهدف تطوير التجارة البينية بين الدول الأعضاء ودعم تنمية اقتصاداتها.

ويشكل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية مبادرة متعددة الهياكل ترمي إلى دفع المبادلات والاستثمارات بين إفريقيا والعالم العربي.
