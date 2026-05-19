موعد جديد بطابع صوفي وتراثي في الدورة 48 لمهرجان سيدي علي الحطاب

تتواصل بمقام سيدي علي الحطاب بالمرناقية، فعاليات الدورة 48 للمهرجان السنوي سيدي علي الحطاب في موعد جديد متعدّد الابعاد يجمع بين الروحانية والتراث والثقافة، ويحافظ على طابعه الصوفي والفلكلوري الذي يحي التقاليد الروحانية ويساهم في حفظ الذاكرة الجماعية لعناصر من التراث اللامادي، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء رئيس جمعية المهرجان محمد علي العوني.وفي أجواء روحانية تستمر أربعة أيام متواصلة، يعيش رواد التظاهرة الثقافية على وقع المدائح، والاذكار، والعروض الصوفية والفنية والتراثية المتنوعة، والمسابقات واللقاءات العلمية والعاب الفروسية التقليدية ومختلف التقاليد الاحتفالية التي تميّز المهرجان.وتشمل العروض سلسلة عروض فنية صوفية على غرار عرض العزوزية وحضرة الحطابية، وفرقة مقام سيدي بوعلي السني النفطي، وعروض عيساويات، وعرض بشارة عجم للمداحة منية بنحامد، وعرض اسطمبالي وعرض ماجنقورو بقيادة صالح ينّا وصابرين العريفة.كما يتضمن البرنامج فقرات لقارة ذات الطابع الصوفي، على غرار الخرجات، ومختلف العروض الفرجوية داخل المقام، والتي تلقى الاقبال الكبير من الزوار وتتواصل طيلة المهرجان في تجربة تمنحهم المتعة الروحية والتواصل الثقافي واكتشاف الموروث الشعبي المتجذر في ذاكرة الأجيال.وأفاد العوني بأنه تم إضفاء الطابع المغاربي على الدورة الحالية ببرمجة عرض صوفي مغاربي ليبي وجزائري ومغربي وموريتاني بقيادة الفنان عادل بنين، مع تنويع الورشات وبقية الفقرات بمسابقات في الأكلات الشعبية، واستعراض الجمعيات الرياضية للألعاب الفرديةكما احتضنت ساحة المقام، معرضا للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية بمنوبة، والذي اصبح خلال هذه الدورة وطنيا بتسجيل مشاركات من مختلف الولايات، إضافة الى المعرض التجاري والاقتصادي القارّ في بقية الدورات، والذي يضفي حركية اقتصادية من خلال مشاركة نحو 50 عارضا وحرفية وأصحاب المشاريع المحلية، بما يساهم في التعريف بالمنتوجات التقليدية والصناعات اليدوية ويجسد الابعاد المختلفة لهذه التظاهرة الجامعة بين البعد الثقافي والتنموي والاقتصادي والترفيهي.يشار الى ان المهرجان الذي تنظمه جمعية المهرجان بالتعاون والتنسيق مع مصالح الولاية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية البساتين ، قد انطلق امس الاثنين بإشراف وزير الشؤون الدينية احمد البوهالي ، الذي تابع عددا من فقرات برنامج اليوم الأول، ومنها محاضرة دينية حول الولي الصالح سيدي علي الحطاب حياته ومناقبه، وكرّم بالمناسبة المتوجين في مسابقة ترتيل القران الكريم.