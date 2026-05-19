Babnet

بنزرت: الشروع بداية من الأسبوع القادم في استغلال قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة (الوالي)

أفاد والي بنزرت، سالم بن يعقوب بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت سيكون وظيفيا بالكامل بداية من الأسبوع المقبل، وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
واعتبر الوالي، عقب اشرافه، أمس الاثنين، على اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمشروع توسعة وتهيئة وتجديد قسم الاستعجالي، أن هذا المشروع سيعزز وظيفية المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت والمنصة اللوجستية والخدماتية الطبية بجميع مناطق الولاية،
وأكّد الحرص الجهوي على توفير آليات النهوض بالقطاع الصحي، وتوفير أفضل المرافق الصحية للمواطنين، والمناخ المهني الممتاز للاسرة الصحية الموسعة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية وبالتعاون مع مختلف المكونات المحلية والمنظماتية والمكونات المنتخبة. 

من جهتها، أبرزت المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، سلمى المشيرقي، أن تكلفة مشروع توسعة وتهيئة وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت تبلغ أكثر من 4 ملايين دينار، وتشمل أشغاله توسعة وتهيئة جميع فضاءات قسم الاستعجالي بما سيمكن من إعادة تنظيم سير الخدمات بالقسم، وتحسين مسار المريض، وضمان حسن التكفل به وتحسين جودة الخدمات.
وأضافت أن المشروع يوفّر  ظروفا أفضل للعمل بالنسبة للإطار الطبي وشبه الطبي والعملة وذلك من خلال بناء جناح إداري يحتوي على مركز محاكاة لتدريب الأطباء في طور التكوين، ووحدة أشعة خاصة بقسم الاستعجالي، علاوة على وحدة المراقبة المستمرة، وهي من الإضافات النوعية التي من شأنها مزيد تعزيز المرافق الصحية بالجهة.
