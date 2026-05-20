في اليوم الوطني الأول لصحّة الأمّ: وزارة الصحة تدعو إلى تعزيز الوعي لدى الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل

تحتفل تونس يوم الاربعاء 20 ماي 2026 باليوم الوطني الأول لصحة الأمّ، الذي اختارت وزارة الصحّة ادراجه حول موضوع "معا من أجل أمومة آمنة" وتحت شعار "عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك".ودعت وزارة الصحة بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات، وفق ورقة اعلامية لإدارة الرّعاية الصحيّة الأساسيّة بوزارة الصحة صادرة اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم.ولفتت إلى تسجيل تراجع طفيف في نسبة عيادات ما قبل الولادة في تونس، وفق المؤشرات المستندة للمسح العنقودي لسنة 2023، حيث بلغت نسبة التغطية بأربع عيادات أو أكثر 78.6 بالمائة سنة 2023 مقابل 84.1 بالمائة سنة 2018. كما بلغت نسبة النساء اللاّتي لم تقمن بأيّ مراقبة للحمل 9.3 بالمائة سنة 2023 مقابل 4.5 بالمائة سنة 2018، وتراجعت نسبة الولادات في الهياكل الصحيّة لتبلغ 98 بالمائة سنة 2023 مقابل 99.5 بالمائة سنة 2018.وشددت وزارة الصحة بهذه المناسبة على أنه رغم المكاسب الهامّة التّي سجّلتها تونس في مجال مؤشّرات ما قبل الولادة والولادة المأمونة والتّي تعدّ إلى الآن من أحسن النسب والمعدّلات على المستوى العالمي، إلاّ أنّ التّراجع الطّفيف الحاصل في نسبة عيادات ما قبل الولادة يدعو إلى تكثيف الجهود لتدارك النقائص وتركيز العمل على توعية النساء الحوامل بأهمية المتابعة الطبية للحمل لحماية صحتهن ومواليدهن وضمان ولادة آمنة.وأوصت الوزارة بمتابعة صحة الأمّ بانتظام عن طريق عيادات ما قبل الولادة ومتابعة نموّ الجنين والكشف المبكّر عن المضاعفات فضلا عن ضمان ولادة آمنة.واستعرضت في هذا السياق علامات الخطر التّي تستدعي طلب الرّعاية الصحيّة، ومنها صداع شديد ومستمر، وتشويش مفاجئ في الرؤية، وألم في الصدر أو ضيق في التّنفّس، وألم شديد في أعلى البطن أو الحوض، وارتفاع في درجة الحرارة، ونقص او توقّف حركة الجنين، ونزول الماء الأمنيوسي، وأوجاع الولادة قبل الأسبوع 37 من الحمل وافكار متواترة حول إيذاء النّفس.وذكرت الوثيقة بأن الاحتفال باليوم الوطني لصحة الأم، مبادرة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الرامية إلى استعادة نسق الإقبال على خدمات الصحة الإنجابية، ورفع درجة الوعي بأهمية المتابعة خلال فترة الحمل.وبرمجت وزارة الصحة بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني الأوّل لصحّة الأمّ، جملة من الأنشطة التحسيسيّة من أهمها تنظيم تظاهرة كبرى يوم 20 ماي 2026 بمدينة العلوم بتونس، ستمثّل نقطة انطلاق للحملة الوطنية التحسيسية الشاملة التّي تمتدّ من 20 إلى 31 ماي 2026. وتهدف هذه التظاهرة التي ستلتئم تحت إشراف وزير الصحّة وبمشاركة جميع المتدخّلين من هياكل ووزارات ومنظمات وطنية وعالمية، إلى تعزيز الدور الحيوي لعيادات ما قبل الولادة.