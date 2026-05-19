JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:50 Tunis

السنغال تستضيف كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6807b3fe3627c7.07318514_ngkjmqpiehlfo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 20:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن استضافة السنغال منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية 2026 وذلك عقب مصادقة اللجنة التنفيذية للهيئة القارية.
وأفاد الاتحاد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "هذا القرار يؤكد مُجددا ثقة الكاف في قدرة السنغال على تنظيم أحداث عالمية المستوى، كما يعكس تقديرها لمساهمة البلاد في نمو وتطوير كرة القدم الشاطئية في القارة الإفريقية".
وستجمع البطولة ثمانية من أفضل المنتخبات الإفريقية في كرة القدم الشاطئية، وسيكون أحد أبرز رهانات المنتخبات المشاركة هو التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التابعة لـ"الفيفا"، سنة 2027.

ويحمل منتخب السنغال الرقم القياسي في عدد التتويجات بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية ب8 ألقاب من بينها الخمس النسخ الأخيرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329617

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:25
16:05
12:23
05:09
03:25
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-16
26°-16
28°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25368,4
  • (19/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39646 DT
  • (19/05)
  • 1 $ = 2,90342 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>