السنغال تستضيف كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن استضافة السنغال منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية 2026 وذلك عقب مصادقة اللجنة التنفيذية للهيئة القارية.وأفاد الاتحاد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "هذا القرار يؤكد مُجددا ثقة الكاف في قدرة السنغال على تنظيم أحداث عالمية المستوى، كما يعكس تقديرها لمساهمة البلاد في نمو وتطوير كرة القدم الشاطئية في القارة الإفريقية".وستجمع البطولة ثمانية من أفضل المنتخبات الإفريقية في كرة القدم الشاطئية، وسيكون أحد أبرز رهانات المنتخبات المشاركة هو التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التابعة لـ"الفيفا"، سنة 2027.ويحمل منتخب السنغال الرقم القياسي في عدد التتويجات بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية ب8 ألقاب من بينها الخمس النسخ الأخيرة.