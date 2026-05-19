بحث برامج التعاون الجاري تنفيذها في قطاعي الطاقة والمناجم محور لقاء كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

مثل بحث برامج التعاون الجاري تنفيذها في قطاعي الطاقة والمناجم والآفاق المستقبلية لتطوريها، محور اللقاء الذي جمع، الثلاثاء، كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي، وائل شوشان، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أديب يوسف الأعمى، والوفد المرافق له.وثمّن كاتب الدولة، وفق بلاغ صادر عن الوزراة، مستوى التعاون القائم بين تونس والمؤسسة ودورها في دعم عدد من المؤسسات تحت الإشراف لتأمين حاجياتها من المواد الأولوية على مستوى الأسواق الدولية، مؤكدا حرص مصالح الوزارة على مزيد دفع مجالات التعاون.من جانبه، أكّد أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي، حاليا، زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026، حرص مؤسسته على دعم تونس في مسارها التنموي، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات تحت الإشراف لضمان استمرارية إنتاجها ومواجهة إرتفاع الأسعار والطلب على المواد الأولية.يشار إلى أنّ مستوى التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بلغ نحو 3،36 مليار دولار منذ إحداثها سنة 2008، وذلك في إطار عدد من إتفاقيات التمويل.