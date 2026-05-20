مركز المسيرين الشبان بالمنستير يسلط الضوء على آفاق التصدير نحو السوق الإفريقية يوم 22 ماي الجاري

ينظم مركز المسيرين الشبان بالمنستير يوم الجمعة 22 ماي 2026، لقاءً اقتصادياً تحت عنوان "الوجهة نحو إفريقيا" وذلك في إطار برنامج "المدرسة الفتية للمركز: نحو إفريقيا".ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية، وتباحث الآليات والرافعات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية.وسيشهد البرنامج تقديم النتائج الرسمية لدراسة ميدانية تم إنجازها، تهدف إلى تقديم إضاءات ملموسة حول الأسواق الإفريقية، والقطاعات ذات القدرة التنافسية العالية، فضلاً عن آفاق التطور والنمو المتاحة أمام الشركات التونسية.كما سيتضمن اللقاء عرضاً لشهادات حية وتبادل الخبرات الميدانية، واستراتيجيات التسويق التجاري، إلى جانب فتح باب النقاش بين الحاضرين ومجموعة من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين الملتزمين بتطوير المبادلات التجارية البينية في القارة الإفريقية.يُشار إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم من مشروع "قوافل" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وبتنفيذ من مؤسسة "خبرة فرنسا" (Expertise France).ويهدف مشروع "قوافل" أساساً إلى دعم وتدويل المؤسسات التونسية وتسهيل تموقعها على الصعيد القاري.