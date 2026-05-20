JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:55 Tunis

مركز المسيرين الشبان بالمنستير يسلط الضوء على آفاق التصدير نحو السوق الإفريقية يوم 22 ماي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0ca2373e4fa8.73375769_figkojqphelmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 08:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
ينظم مركز المسيرين الشبان بالمنستير يوم الجمعة 22 ماي 2026، لقاءً اقتصادياً تحت عنوان "الوجهة نحو إفريقيا" وذلك في إطار برنامج "المدرسة الفتية للمركز: نحو إفريقيا".

ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية، وتباحث الآليات والرافعات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية.


وسيشهد البرنامج تقديم النتائج الرسمية لدراسة ميدانية تم إنجازها، تهدف إلى تقديم إضاءات ملموسة حول الأسواق الإفريقية، والقطاعات ذات القدرة التنافسية العالية، فضلاً عن آفاق التطور والنمو المتاحة أمام الشركات التونسية.


كما سيتضمن اللقاء عرضاً لشهادات حية وتبادل الخبرات الميدانية، واستراتيجيات التسويق التجاري، إلى جانب فتح باب النقاش بين الحاضرين ومجموعة من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين الملتزمين بتطوير المبادلات التجارية البينية في القارة الإفريقية.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم من مشروع "قوافل" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وبتنفيذ من مؤسسة "خبرة فرنسا" (Expertise France).

ويهدف مشروع "قوافل" أساساً إلى دعم وتدويل المؤسسات التونسية وتسهيل تموقعها على الصعيد القاري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329615

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:26
16:05
12:23
05:08
03:24
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
25°-16
28°-15
28°-16
27°-17
  • Avoirs en devises 25368,4
  • (19/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39646 DT
  • (19/05)
  • 1 $ = 2,90342 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>