Babnet

كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي يؤكد أهمية مبادرة "الإسكوا " لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وضمان مساهمتها في النهوض بالتنمية المحلية

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 18:38
      
أكد كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي، وائل شوشان، خلال مشاركته، الثلاثاء، في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستديمة، عبر تقنية التواصل عن بعد، أهمية مبادرة "الإسكوا" لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وضمان مساهمتها في النهوض بالتنمية المحلية إلى جانب المساندة الإقتصادية للمرأة الريفية.

وأفاد شوشان، خلال اللقاء، الذي خصص لمناقشة الهدف السابع من أهداف التنمية المستدمة في المنطقة العربية تحت شعار " من الوصول إلى الصمود"، أنه تم في إطار هذه المبادرة، إنجاز 7 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة جملية بلغت 120 كيلوواط، لفائدة جمعيات تنموية وتعاونيات فلاحية ورائدات أعمال.


وساهمت مشاريع الطاقة المتجددة اللامركزية، وفق كاتب الدولة، في تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، عبر دعم المدارس والمراكز الصحية والأنشطة الإقتصادية المحلية.


واستعرض، النجاح الذي حققته تونس في مجال الإنتقال الطاقي عبر إنجاز حزمة من مشاريع الطاقات المتجددة التي تتماشى والتوجهات الكبرى للإستراتيجية الوطنية الطاقية، مفيدا أنه تمّ تحقيق هدف انتاج 9 بالمائة من الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة والتي من المنتظر أن تصل إلى 35 بالمائة في أفق سنة 2030.

وتطرق شوشان، إلى الجهود المبذولة للرّفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، وتشجيع الإستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب وضع برامج لترشيد إستهلاك الطاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية.

وأشار في السياق ذاته، أنه تم تركيز حوالي 450 ميغاواط على أسطح المنازل في إطار نظام الإنتاج الذاتي، إلى جانب دخول محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية مؤخرا حيز الإنتاج في تونس وسينطلق إنجاز 5 مشاريع كبرى بقدرة 600 ميغاواط في الفترة القادمة.

وشدد كاتب الدولة، على أن نجاح الإنتقال الطاقي لا يتحقق فقط عبر المشاريع الكبرى، بل يتطلب أيضاً إشراك كلّ الفاعلين من مؤسسات عمومية وجماعات ومجتمع مدني وقطاع خاص في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع المناسبة لإحتياجات البلاد.

وأشرفت على تنظيم المنتدى لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن حكومات عربية قصد إستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة بالدول العربية في أفق سنة 2030.

وتمت بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مناقشة مدى جاهزية الشبكات الكهربائية والتداعيات الحالية على أنظمة الطاقة في المنطقة.
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
