اللجنة الوطنية للطاقة الذرية تنظر في سبل تطوير منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية بتونس

خصّص اجتماع اللّجنة الوطنية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، للنظر في عدد من الملفات المتّصلة بتطوير منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية بتونس وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لها بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة ويستجيب لالتزامات الجمهورية التونسية في هذا المجال.وتمّ خلال اجتماع اللجنة المنعقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على أهمية دعم التعاون الفنّي والعلمي والعمل على مزيد تثمين برامج الدعم وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة بالتطبيقات السلمية للطاقة والتقنيات النووية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون القائمين بين الجمهورية التونسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدّد رئيس اللّجنة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، لدى إشرافه على الاجتماع الذي حضره الأعضاء من مختلف الهياكل والوزارات، على ضرورة استكمال إجراءات استصدار مشروع القانون الإطاري المتعلّق بالاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية باعتباره إطارا مرجعيا يهدف إلى تنظيم القطاع وتدعيم مقوّمات السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين.ودعا إلى مواصلة تنفيذ تعهّدات الجمهورية التونسية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلى الحرص على حسن تنفيذ برنامج التعاون الفني المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يساهم في دعم البحث العلمي والتنمية المستدامة.ويشار إلى أنه قد تمّ تكريم الملحق الوطني للاتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنسق برنامج التعاون الإقليمي الإفريقي "أفرا"، الطيب الجربي، تقديرا لما قدّمه من جهود وإسهامات متميزة في دعم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمناسبة إحالته على شرف المهنة.