وزير الشؤون الدّينية يفتتح مهرجان سيدي علي الحطاب بالمرناقية

افتتح وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، مساء أمس الإثنين، بمنطقة سيدي علي الحطّاب من معتمديّة المرناقية (ولاية منّوبة)، الدّورة الثامنة والأربعين لمهرجان سيدي علي الحطّاب، وذلك بحضور والي الجهة محمود شعيب ورئيس جمعيّة المهرجان محمّد علي العوني.وأبرز الوزير في كلمته، العناية الخاصّة التي توليها الوزارة بالمعالم الدّينية، ولا سيّما الزّوايا والمقامات، مثمّنا الجهود التي تبذلها الهيئة المديرة في تنظيم هذه التّظاهرة والمحافظة على إشعاعها الثّقافي والدّيني.كما اطلع خلال الزّيارة، على أهمّ مكوّنات المقام، واجتمع بالقائمين عليه، واستمع إلى عدد من الزوّار. كما كرّم عددا من الأطفال والنّساء النّاشطين ضمن الجمعيّة القرآنية بمقرّ الزّاوية، وفق بلاغ نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء.واستمع بالمناسبة، إلى تلاوات من القرآن الكريم، قبل أن يفتتح معرضا للصناعات التّقليدية، ويتحادث مع الحرفيّين والحرفيّات المشاركين. وواكب على هامش المعرض عروضا لأنشطة ثقافية ورياضية وفنية متنوّعة، من بينها الإنشاد الدّيني وألعاب الفروسية والاستعراضات التّراثية.وواكب هذه الزّيارة بالخصوص عدد من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلّية، إلى جانب معتمد المرناقية، والمدير الجهوي للشّؤون الدّينية، ورئيس المجلس المحلّي بالمرناقية، وعدد من الإطارات الجهوية والمحلّية.ويتواصل المهرجان إلى غاية يوم غد الاربعاء، من خلال تنظيم عديد التّظاهرات الثّقافية والدّينية والمسابقات القرآنية.