JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:13 Tunis

الرائد الرسمي: وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الاعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة ب3850 مركزا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c895be478f7.53109539_hlginjkpqomfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 18:30 قراءة: 0 د, 49 ث
      
حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 بـ3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 ماي 2026.

وتصدرت المدرسة الإعدادية النموذجية بضفاف البحيرة قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب بـ200 مركز، إلى جانب المدرسة الإعدادية النموذجية بمقرين والمدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان بالطاقة نفسها، فيما بلغت طاقة الاستيعاب بكل من المدارس النموذجية بسوسة وصفاقس 1 والمنستير 250 و225 و200 مركز على التوالي.


كما ضبط القرار طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و175 مركزا، على غرار المدارس الإعدادية النموذجية بخزندار والمنزه الخامس وبنزرت وقفصة وقابس ونابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و125 مركزا، من بينها توزر وقبلي وتطاوين وسليانة.


ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس الإعدادية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة، وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية.

وسيتم اجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أيام 22 و23 و24 جوان 2026، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 جويلية 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329609

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:25
16:05
12:23
05:09
03:25
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-16
26°-16
28°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25368,4
  • (19/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39646 DT
  • (19/05)
  • 1 $ = 2,90342 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>