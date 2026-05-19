Babnet

بطولة رولان غاروس للتنس: خروج التونسي عزيز دوقاز من الدور التمهيدي الأول


خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 666 عالميا اليوم الثلاثاء من الدور التمهيدي الأول لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، اثر خسارته أمام البريطاني جيل فيليكس المصنف 237 عالميا بمجموعتين لواحدة (3-6 و6-1 و4-6).
وكان معز الشرقي المصنف 138 عالميا خرج بدوره من الدور التمهيدي الأول بعد هزيمته أمس الاثنين امام الاسترالي برنار طوميتش المصنف 195 عالميا (6-3 و5-7 و3-6).
وتقام بطولة رولان غاروس من 18 ماي الجاري الى 7 جوان القادم على ملاعب ترابية.
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
