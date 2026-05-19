تونس تتسلّم شهادة من منظمة الصحة العالمية بإعلانها خالية من مرض الرمد

تسلم وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، بجنيف اليوم الثلاثاء، من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض الرمد، حسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصحة.ولفتت الوزارة إلى أن هذا التتويج يعد اعترافا بسنوات طويلة من العمل المتواصل وبجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات بعيدا عن الأضواء من أجل حماية صحة التونسيين، وهو أيضاً تحية لكل الأجيال التي آمنت بأن الوقاية والنظافة والتقصّي والعلاج والقرب من المواطن يمكن أن تغيّر حياة الناس وتحمي البصر والكرامة.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن تونس نجحت في القضاء على مرض التراخوما (الرمد)، واصفة هذا الإنجاز بـ"البارز في مجال الصحة العامة"، والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة.وأفادت المنظمة، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، بأن تونس أصبحت الدولة الرابعة عشرة في إقليم شرق المتوسط والحادية والثلاثين عالميا التي يتم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "أهنئ تونس على هذا الإنجاز التاريخي في مجال الصحة العامة. إن القضاء على التراخوما يظهر ما يمكن أن يحققه الالتزام السياسي طويل الأمد، والرعاية الصحية الأساسية القوية، والعمل الجماعي"، مضيفاً أن "تونس أثبتت أنه يمكن التغلب حتى على المسبب الرئيسي للعمى الناتج عن العدوى على مستوى العالم".وذكر البيان أن تونس نفذت على مدى عقود استجابة شاملة ومستمرة لمرض التراخوما، ما حوّل عبئاً صحياً ثقيلاً في الماضي إلى قصة نجاح، حيث اعتمدت البلاد استراتيجية SAFE الموصى بها من منظمة الصحة العالمية ووسعتها لتشمل الجراحة للحالات المتقدمة، والمضادات الحيوية للقضاء على العدوى، وتعزيز النظافة، وتحسين البيئة، إضافة إلى إدراج صحة العيون ضمن خدمات الرعاية الأساسية والصحة المدرسية.وبحسب منظمة الصحة العالمية، يرتبط الرمد ارتباطا وثيقا بمحدودية الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، كما أنه يلحق أشد الضرر بالفئات السكانية الأكثر احتياجا وهشاشة.