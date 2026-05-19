مشاركة تونسية هامة في معرض "اباس شو 2026" بالبرازيل

سجلت تونس مشاركة هامة في الدورة الأربعين لمعرض "اباس شو 2026" المقام بمدينة ساو باولو البرازيلية من 18 إلى 21 ماي الجاري، وذلك في إطار مساعيها إلى تعزيز حضور منتوجاتها الغذائية بالسوق البرازيلية وأسواق أمريكا اللاتينية.وتمثلت المشاركة التونسية في حضور 15 مؤسسة ضمن الجناح الوطني الذي يشرف عليه مركز النهوض بالصادرات، إلى جانب إحدى كبرى الشركات التونسية المنتجة لزيت الزيتون التي شاركت بجناح مستقل.وتركز العرض التونسي خلال هذه التظاهرة على قطاعين ذوي قيمة مضافة عالية هما التمور وزيت الزيتون المعلب، وذلك في ظل تنامي الطلب بالبرازيل على المنتوجات الغذائية الصحية وعالية الجودة، حسب المركز الوطني للنهوض بالصادرات.وتمركز الحضور التونسي ضمن "الجناح الأزرق" المخصص للمساحات ذات الحضور التجاري البارز، وذلك ثمرة تنسيق مشترك بين مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية والتمثيلية الدبلوماسية التونسية بالبرازيل.وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة تونس في برازيليا وبالشراكة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لدعم تموقع المنتوجات التونسية وفتح آفاق تصديرية جديدة في دول أمريكا اللاتينية.وتؤكد المؤشرات الاقتصادية تنامي حضور المنتوجات الغذائية التونسية بالسوق البرازيلية، حيث بلغت صادرات التمور نحو 6.5 ملايين دولار سنة 2024، وهو ما مكّن تونس من الاستحواذ على 70 بالمائة من السوق البرازيلية والمحافظة على موقعها كأول مزود للسوق البرازيلية بالتمور. كما تجاوزت صادرات زيت الزيتون المعلب 20 مليون دولار، لتحتل تونس المرتبة الخامسة ضمن أبرز مزودي البرازيل بهذه المادة.وتعود هذه الحركية التصديرية الى تنامي الطلب البرازيلي على المنتوجات الصحية وذات جودة وكذلك إلى الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرتها السلطات البرازيلية، وفي مقدمتها الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على واردات زيت الزيتون البكر الممتاز بعد تخفيضها من 9 بالمائة إلى صفر بالمائة.ويعتبر معرض "APAS Show" من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية، إذ يستقطب أكثر من 78 ألف زائر مهني و900 عارض من ضمنهم 250 عارضا دوليا يمثلون 22 دولة.كما يصنف هذا المعرض ضمن أكبر التظاهرات الدولية المتخصصة في قطاع التوزيع التجاري والصناعات الغذائية، حيث يحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد معرضي "أنوغا" بألمانيا و"جلفود" بدبي، وتقام فعالياته على مساحة تناهز 75 ألف متر مربع.