سيدي بوزيد: جمعية "تونسيو الضفتين" تقوم بتركيز مستودع إقليمي لجمع وتوزيع الأجهزة الطبية

قامت جمعية "تونسيو الضفتين" اليوم الثلاثاء، بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيد لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات سيدي بوزيد وقفصة والقيروان والقصرين.وبين رئيس الجمعية أرسلان غضبان في تصريح لصحفي "وات" انه تم اليوم في إطار المبادرات الاجتماعية للجمعية تركيز اول مستودع لجمع وتوزيع الأجهزة الطبية، حيث تم وضع عدد من الاسرة الكهربائية بحواشيها ومكثفات الاوكسيجين والكراسي المتحركة وطاولات الاكل والعكاكيز على ذمة مستحقيها من المواطنين في انتظار تدعيمها بأجهزة أخرى في قادم الأيام.وأوضح ان الجمعية سعت الى الاقتراب من المواطنين لتسهيل عملية الانتفاع بهذه المعدات في مختلف الظروف وذلك بالتعاون مع الإدارات الجهوية المعنية على غرار الشؤون الاجتماعية والصحة وستقوم لاحقا بافتتاح مستودعات في ولايات اخرى.وبدوره ثمن المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد نادر سعداوي في تصريح لصحفي "وات" هذه المبادرة التي تدعم مؤسسات الدولة على المستوى الاجتماعي والصحي وتمكّن من حل العديد من الوضعيات المتعلقة بفقدان عدد من الأجهزة الطبية او غلاء كلفتها وخاصة منها مكثفات الاوكسيجين او الكراسي المتحركة.