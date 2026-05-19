Babnet

مشاركة تونسية هامة في مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة بالمغرب

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 17:44
      
تُسجل الدورة السادسة والعشرون من مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة - المغرب التي تنتظم من 30 ماي إلى 6 جوان 2026، حضورا  لافتا للسينما التونسية، وذلك ضمن مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، فضلا عن لجان التحكيم.
ويُشارك الفيلم الروائي الطويل "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية في مسابقة الفيلم الطويل التي تضم 14 فيلما من تونس والمغرب و مصر والسودان والكامرون والسينغال وجمهورية الكونغو وكينيا والموزمبيق والتوغو .


وفي حين يحضر الفيلم القصير Beyond her Soul" لنبيل الطرابلسي، إنتاج سنة 2025، ضمن مسابقة الفيلم القصير التي ستشهد مشاركة 12 عملا من تونس والمغرب وموريتانيا ومصر والكوت ديفوار والرأس الأخضر ونيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو والبينين.
كما تشارك التونسيتان لطيفة بن عائشة وسعاد الزريبي ضمن لجنتي تحكيم النقد السينمائي، ولجنة تحكيم "دونكيشوت".
"صوت هند رجب"، الذي يمثل تونس في مسابقة الأفلام الطويلة، هو عمل روائي طويل من إنتاج سنة 2025، ينطلق من قصة الشهيدة الفلسطينية الطفلة هند رجب ليكشف هول الجرائم التي يقوم بها المحتل الصهيوني في قطاع غزة، وقد نجح الفيلم في مزيد حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية خلال عرضه في العديد من المهرجانات الدولية.

وحاز هذا العمل على العديد من الجوائز من بينها الأسد الفضي للدورة 82 من بينالي البندقية ، فضلا عن فوزه بست جوائز موزاية مرموقة، بالإضافة بجائزة "أكثر فيلم قيمةً" في مهرجان "السينما من أجل السلام" في برلين، وذلك ضمن الحدث السنوي الذي يقام على هامش مهرجان برلين السينمائي.
 
 
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
