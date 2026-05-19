جندوبة ... الاتفاق على اجراءات عملية لدعم صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية

أفضت الورشة المنعقدة، يوم 15 ماي الجاري، بولاية جندوبة حول "تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية" إلى الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية واستصلاح الأراضي المتدهورة ودعم الفلاحين بالجهة.وتم خلال هذه الورشة، التي شارك فيها أكثر من 100 ممثل عن هياكل فلاحية ومؤسسات عمومية ومنظمات وطنية ودولية، الإعلان عن برنامج لاستصلاح التربة المتدهورة على مساحة 200 هكتار إلى جانب تكوين ومرافقة 400 فلاح وفلاحة في مجال الممارسات الفلاحية المستدامة الملائمة للخصوصيات البيئية والمناخية بالشمال الغربي.وأكد المشاركون التزامهم بتوحيد الجهود من أجل حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التربة والمياه ودعم المجتمعات الفلاحية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.وشارك في هذا اللقاء 22 هيكلا وسيطا، من بينها منظمات غير حكومية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية إضافة إلى المعهد الوطني للزراعات الكبرى وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي والهياكل المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.وتم تنظيم هذا الحدث من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عبر مشروع "تعزيز الصمود المناخي من خلال حوكمة الموارد الطبيعية في تونس" الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.