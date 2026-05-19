توزر: أنشطة صحية وتثقيفية موجّهة للنساء في سن الانجاب وللنساء ما قبل الحمل بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 21:12
      
في إطار الاحتفال باليوم الوطني لصحة الأم، تواصل قافلة طبية متنقلة بولاية توزر تنفيذ مجموعة من الأنشطة الصحية والتثقيفية الموجهة للنساء في سن الانجاب وللنساء ما قبل الحمل، وذلك من 18 إلى 30 ماي الجاري، وبالتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، والجمعية التونسية للقوابل فرع توزر.
وزارت هذه القافلة المجهزة بمعدات الكشف في يومها الأوّل، أمس الاثنين، مركز الصحة الأساسية بعمادة دغومس من معتمدية دقاش، ثم تحوّلت اليوم الثلاثاء إلى المستشفى المحلي بحزوة، أين أمّنت عيادات مجانية للكشف السريري وعيادات لتقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، إلى جانب الكشف بالصدى للنساء الحوامل، وفق تصريح كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر الطاهر عرفة لصحفيّة "وات".
وأضاف عرفة أنّ القافلة تخلّلتها ورشات تحسيسية وتثقيفية حول كيفية الحفاظ على صحة الأم قبل الحمل وأثناء الحمل وبعده، والتغذية السليمة، والحفاظ على صحة الجنين، تحت إشراف أطباء في اختصاص أمراض النساء والتوليد، ومجموعة من الإطارات شبه الطبية والقوابل، وبمشاركة بعض المنظمات والجمعيات على غرار الكشافة التونسية، مشيرا إلى أنّه من المؤمل أن تغطي خدمات القافلة كافة معتمديات الولاية حتى نهاية تدخلاتها.

وتهدف الأنشطة التثقيفية إلى تحسيس النساء الحوامل أو ما قبل الحمل بأهمية العيادات المصاحبة للحمل، والحفاظ على مواعيدها والتثقيف الصحي للأم في فترة الحمل، وخاصّة الحفاظ على تغذية سليمة والوقاية من بعض الأمراض، وفق المصدر ذاته.
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
