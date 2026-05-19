JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:48 Tunis

القيروان: التعهد بوضع جدول زمني للتفاوض حول ملف مصنع الاسمنت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0c929a5dc166.89654639_eqfkgijmlphon.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 16:39 قراءة: 1 د, 6 ث
      
خلّصت جلسة العمل الطارئة التي أشرف عليها والي القيروان بمقر الولاية مساء امس الاثنين، إلى وضع خارطة طريق وجدول زمني محدّد للنظر في المطالب التنموية والبيئية لأهالي منطقة "الرويسات" التابعة لمعتمدية الشبيكة حول ملف مصنع الاسمنت.
وجاءت هذه الجلسة كحل تفاوضي فوري إثر منع تقدم مسيرة احتجاجية سلمية مشيا على الأقدام نفذها اهالي "الرويسات" يوم امس الاثنين باتجاه العاصمة، وذلك بعد وصولها الى معتمدية كندار من ولاية سوسة، وإقناعهم بالعودة إلى مقر الولاية لطرح بدائل حوارية لمطالبهم البيئية والاجتماعية والاقتصادية.


وافادت رئيسة فرع القيروان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماجدة مستور في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء بان جلسة التفاوض افضت الى تسقيف زمني لمختلف التدخلات حيث ستنطلق أولى الجلسات مع والي الجهة بلقاء مع 5 ممثلين عن أهالي منطقة "الرويسات" تليها جلسة ثانية مع ممثلي مصنع الاسمنت ثم جلسة تفاوضية ثالثة تضم الأطراف الممثلة عن الاهالي والمصنع، لينعقد اثر ذلك ولاول مرّة مجلس جهوي خاص بعمادة "الرويسات" بحضور الإطارات الجهوية والإدارية سيتم خلاله تداول جميع الاشكاليات الخاصة بهذا الملف.

واوضحت مستور انه سيتم في غضون الاسبوع الحالي تحديد مواعيد كل الجلسات، مشيرة الى ان الاهالي اكدوا خلال جلسة التفاوض تمسّكهم بمواصلة الاعتصام الى حين ايجاد حلول لمطالبهم.

يشار الى أنّ جلسة العمل الموسعة برئاسة والي الجهة حضرها الأهالي المشاركون في المسيرة وثلة من المسؤولين الجهويين وممثلين عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كطرف مفاوض عن أهالي "الرويسات".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329599

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:25
16:05
12:23
05:09
03:25
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-16
26°-16
28°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25407,6
  • (18/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39116 DT
  • (18/05)
  • 1 $ = 2,90063 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>