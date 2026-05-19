قبلي: اختتام الاحتفالات الجهوية بشهر التراث

اختتمت عشية أمس الاثنين بولاية قبلي الاحتفالات الجهوية بشهر التراث في دورته 35 التي تحمل شعار "التراث وفن العمارة " عبر تنظيم أمسية ثقافية متنوعة جمعت بين المعارض الفوتغرافية والعروض البانورامية لبعض المعالم والمواقع الاثرية بالجهة الى جانب المراوحات الموسيقية التراثية وفق ما أكده المندوب الجهوي للشؤون الثقافية حسن ذياب صباح اليوم لواتوأوضح المصدر ذاته ان الاحتفالات بشهر التراث في دورته 35 جمعت بين التظاهرات والأنشطة ذات الصلة بالتراث المادي واللامادي مع المحافظة على شعار هذه الدورة " التراث وفن العمارة" عبر تنظيم ندوة فكرية وطنية حول جهة نفزاوة والتراث المعماري " بمشاركة عديد الأساتذة والباحثين على غرار الدكتور إبراهيم بن مراد والأستاذ مهدي عرفة والدكتور محمد اللافي الى جانب الدكتور محمد الجزيراوي والدكتورة هند الماضيكما أشار المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ان اختتام التظاهرات كان عشية الامس بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية عبر تنظيم أمسية متنوعة بالشراكة مع جمعية تلمين للثقافة والتنمية وذلك نظرا لتاريخية هذه المنطقة وما تحمله من معالم اثرية تجمع بين العديد من الحقب والتي ظلت الى حد الان شاهدا على الثراء التاريخي لهذه الربوع حيث تم تنظيم سلسلة من المعارض التي جمعت بين الكتب والصور الفوتغرافية التي تهتم بالتراث العمراني لبلاد نفزاوةولفت حسن ذياب الى ان هذه الأمسية تخللها عرض لعدد من الأشرطة الوثائقية القصيرة التي انتجتها دور الثقافة في شهر التراث قبل فسح المجال لعدد العروض الموسقية التي تنهل من تراث الجهة ومنها العرض الذي يمثل لمسة وفاء لروح الفنان بلقاسم بوقنة الى جانب عروض فرقة الفنان الهادي عبد الظاهر التي تخللتها بعض الرقصات الفلكلورية المميزة للجهة ومنها رقصة البرنوس ثم عرض فيلم قصير حول فن العمارة بدوز وفيلم اخر بعنوان معمارنا يحكي علينا في حين كانت السهرة مع العرض الموسيقي عقد العنبر لمجموعة نهاوند