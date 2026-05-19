القيادة المركزية الأمريكية: إيران صنعت آلاف الصواريخ والمسيرات بهدف حماية مواقعها النووية

وأضاف: "إيران تشكل خطرا من خلال الصواريخ الباليستية والوكلاء في المنطقة، وأبرزهم حزب الله وحماس"، موضحا أن "طهران صنعت آلاف الصواريخ والمسيرات بهدف حماية مواقعها النووية".وأشار إلى أن "التهديد الإيراني لا يقتصر على المنطقة فقط، بل يمتد ليشكل تحديا للمصالح الأمريكية والأمن الإقليمي"، لافتا إلى أن "إيران تهدد واشنطن بينما يشكل وكلاؤها خطرا في المنطقة".وذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه تم "تعطيل مسار 88 سفينة من الدخول إلى الموانئ الإيرانية، كما أن الضغط على إيران اقتصاديا والحصار البحري وفرا نفوذا قويا في المفاوضات".ولفت إلى أن "إمدادات حماس وحزب الله والحوثيين قطعت وقضي على احتمال تكرار هجوم 7 أكتوبر".