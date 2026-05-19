Babnet

تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين جامعة قابس وأعرق الجامعات الرومانية

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 17:19
      
وقعت جامعة قابس 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة الرومانية بوخارست، لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وتندرج هذه الاتفاقيات، وفق ما نشر بالصفحتة الرسمية لجامعة قابس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار مشاركة وفد من هذه الجامعة في الدورة الثانية للمهرجان الدولي Poli International Fes المنعقد يومي 14 و15 ماي الجاري برومانيا


وتهدف هذه الاتفاقيات الى فتح آفاق واعدة لفائدة الطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين من خلال تبادل الخبرات وتطوير مشاريع علمية مشتركة


وسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقيات تفعيل البرامج بين الجامعات المعنية وتبادل الطلبة والأساتذة من خلال برنامج Erasmus اضافة الى تعزيز الابتكار وريادة الاعمال الاكاديمية

وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية "بوليتكنيكا" وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري وجامعة الدراسات الاقتصادية والجامعة الوطنية للمسرح والسينما والجامعة التقنية للهندسة
المدنية والجامعة الوطنية للموسيقى الموجودة في بوخارست

يشار، الى أن تونس شاركت كضيف شرف في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية "بولي انترناشيونال فاست" المنعقدة ببوخارست، وقد شهدت هذه التظاهرة إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية، وذلك حسب بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

جامعة قابس (Université de Gabès) هي جامعة حكومية تونسية تأسست عام 2003، وتُعد القطب الأكاديمي والبحثي الرئيسي في جنوب شرق البلاد. وتضم الجامعة أكثر من 20 ألف طالب موزعين على عدة مؤسسات عليا في ولايات قابس ومدنين وتطاوين .وقد حققت الجامعة مراتب متقدمة في التصنيفات الأكاديمية الدولية، حيث تصدرت المرتبة الأولى وطنياً في اختصاص علوم الحياة والمرتبة الثانية في العلوم الفيزيائية
ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي

وتسعى الجامعة إلى الابتكار في مجالات البحث العلمي والتطوير المؤسسي وربط التحصيل الأكاديمي بمتطلبات التنمية الاقتصادية، كما تعزز انفتاحها الدولي من خلال إبرام شراكات مع الشبكات المتوسطية والمؤسسات الجامعية في مختلف الدول
