Babnet

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:إدخال تعديل إستثنائي على سير القطار الدولي عنابة- تونس-عنابة

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 17:09
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الثلاثاء، عن إدخال تعديل إستثنائي على سير القطار الدولي عنابة/تونس/عنابة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الشركة، في بلاغ صادر عنها، إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 24 ماي 2026 إلى غاية يوم الإربعاء 03 جوان 2026.


وستستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي، وفق المصدر نفسه، أيام الأحد والثلاثاء والخميس إبتداء من الخميس 4 جوان 2026 من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الإثنين والإربعاء والجمعة ابتداء من الجمعة 5 جوان 2026 من تونس في اتجاه عنابة.
