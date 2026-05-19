وزارة التعليم العالي تؤكد انتداب 110 مدرس تكنولوجي في 2025 وبرمجة 90 خطة انتداب اضافية بعنوان 2026

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن خمس سنوات من التعليم العالي.وأكدت الوزارة في إجابتها عن سؤال لنائبة بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، أنها تولت خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجي، معلنة عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026.ويستند الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين عن طريق التناظر لمقتضيات الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2590 لسنة 2001 المؤرخ في 09 نوفمبر 2001، وفق رد الوزارة الذي نشر الاثنين 18 ماي 2026 على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.