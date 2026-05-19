المنتخب التونسي (اقل من 23 سنة) يشارك في دورة فرنسا الدولية الودية من 31 ماي الى 13 جوان القادم

في اطار استعداداته للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها تصفيات كأس امم افريقيا 2027 المؤهلة الى الالعاب الاولمبية لوس انجلوس 2028، يشارك المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 23 سنة في دورة موريس ريفيلو بفرنسا خلال الفترة الممتدة من 31 ماي الجاري الى 13 جوان القادم، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء العضو الجامعي المكلف بمنتخب دون 23 سنة وسام اللطيف.وأوضح اللطيف ان المنتخب التونسي الذي يجري حاليا تربصا بمدينة سوسة تحت اشراف المدرب الوطني انيس بوجلبان، انطلق امس الاثنين ليتواصل الى غاية 26 ماي الجاري، سيشدّ الرحال الى مدينة مرسيليا الفرنسية يوم 29 ماي للمشاركة في هذه الدورة الدولية الودية التي ستشهد مشاركة عشرة منتخبات تم تقسيمهم الى مجموعتين، تضم المجموعة الاولى كلا من تونس وكولومبيا والصين والسعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين تتألف الثانية من منتخبات اليابان البرتغال وفينيزويلا وكوت ديفوار وكندا.وأضاف اللطيف ان لوائح البطولة تنصّ على تأهل صاحبي المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور الثاني، حيث يتلاقى صاحبا المركز الاول في كل مجموعة على لقب البطل، في حين يتنافس صاحبا المركز الثاني من كل مجموعة على إحراز المرتبة الثالثة.واستأنف العضو الجامعي قائلا ان "المنتخب الوطني يهدف من خلال هذه التحضيرات الى المشاركة في الدور التمهيدي الاول من تصفيات كأس امم افريقيا 2027، الذي سيقام خلال شهر سبتمبر القادم في شكل مباراتي ذهاب واياب في انتظار التعرف على هوية المنتخب المنافس، لتتواصل الادوار التمهيدية الى دورين ثان وثالث، يعقبها التأهل الى نهائيات كأس امم افريقيا في انتظار تحديد الدولة المستضيفة، ليتأهل طرفا الدور النهائي لمسابقة ''الكان" الى دورة الالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028".جدير بالتذكير ان كرة القدم التونسية تغيبت عن دورة الاولمبياد منذ آخر مشاركة في ألعاب "اثينا 2004"، بعد مشاركات سابقة في دورات "روما 1960" و"سيول 1988" و"اطلانطا 1996".وفي ما يلي برنامج مشاركة المنتخب التونسي في دورة فرنسا الدولية الودية:31 ماي 2026: تونس - جمهورية الكونغو الديمقراطية: ملعب حديقة الرياضات بافينيون (س 17.30)5 جوان 2026: تونس - السعودية: ملعب حديقة الرياضات بافينيون (س 17.30)7 جوان 2026: تونس - الصين: ملعب اوبان (س 17.30)10 جوان: تونس - كولومبيا: ملعب طولون (س 18.00)