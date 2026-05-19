كاس تونس: حكام مباريات الدور ربع النهائي

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، المقررة يومي الأربعاء 20 والخميس 21 ماي الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.بـملعب الطيب المهيري* النادي الصفاقسي – الملعب القابسيالحكم: خالد قويدرحكم الـVAR: حسني النائليبـالمركب الرياضي بجرجيس* الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتيالحكم: أمير الوصيفحكم الـVAR: أمير العياديبـالملعب البلدي ببوحجلة* بعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسيالحكم: نضال اللطيفحكم الـVAR: هيثم قيراطبـملعب ساقية الداير الاصطناعي* تقدم ساقية الداير – شبيبة العمرانالحكم: سيف الدين الورتانيحكم الـVAR: مجدي بلاغة