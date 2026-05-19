كاس تونس: حكام مباريات الدور ربع النهائي

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، المقررة يومي الأربعاء 20 والخميس 21 ماي الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

الأربعاء 20 ماي 2026

بـملعب الطيب المهيري

* النادي الصفاقسي – الملعب القابسي

الحكم: خالد قويدر
حكم الـVAR: حسني النائلي

بـالمركب الرياضي بجرجيس

* الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي
الحكم: أمير الوصيف
حكم الـVAR: أمير العيادي

الخميس 21 ماي 2026

بـالملعب البلدي ببوحجلة

* بعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: نضال اللطيف
حكم الـVAR: هيثم قيراط

بـملعب ساقية الداير الاصطناعي

* تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران
الحكم: سيف الدين الورتاني
حكم الـVAR: مجدي بلاغة
