كاس تونس: حكام مباريات الدور ربع النهائي
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، المقررة يومي الأربعاء 20 والخميس 21 ماي الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.
الأربعاء 20 ماي 2026بـملعب الطيب المهيري
* النادي الصفاقسي – الملعب القابسي
الحكم: خالد قويدر
حكم الـVAR: حسني النائلي
بـالمركب الرياضي بجرجيس
* الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي
الحكم: أمير الوصيف
حكم الـVAR: أمير العيادي
الخميس 21 ماي 2026بـالملعب البلدي ببوحجلة
* بعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: نضال اللطيف
حكم الـVAR: هيثم قيراط
بـملعب ساقية الداير الاصطناعي
* تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران
الحكم: سيف الدين الورتاني
حكم الـVAR: مجدي بلاغة
