تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027: المنتخب التونسي لكرة القدم في المجموعة الثامنة مع أوغندا وليبيا وبوتسوانا

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 15:14
      
أسفرت عملية سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بـالقاهرة، عن وقوع المنتخب التونسي لكرة القدم في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات:

* منتخب أوغندا لكرة القدم

* منتخب ليبيا لكرة القدم
* منتخب بوتسوانا لكرة القدم


ومن المقرر أن تجرى التصفيات على ثلاث فترات ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك وفق البرنامج التالي:

* الجولتان الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026
* الجولتان الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026
* الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027

وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027 بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.
