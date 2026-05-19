JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:28 Tunis

الترجي الرياضي: تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bad057355cb93.44608533_nikjfhmeplgqo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 15:11 قراءة: 0 د, 57 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم بداية من تاريخ اليوم الثلاثاء 19 ماي الجاري.
واضاف الترجي الرياضي في بلاغ جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي ان شكري الواعر تسلم مهامهه اليوم الثلاثاء بمقر النادي.


يذكر ان شكري الواعر هو الحارس السابق للترجي الرياضي و فاز مع شيخ الاندية التونسية بعدد كبير من الألقاب المحلية والدولية منها 4 كؤوس قارية والكأس الأفروآسياوية.
وانضم سنة 2001 إلى نادي جنوة الإيطالي وظل هناك بضعة أشهر قبل أن يعود إلى الترجي حيث لعب معه إلى نهاية الموسم قبل أن يقرر الاعتزال.
وشارك الواعر مع المنتخب التونسي في كأس امم افريقيا سنوات 1994، 1996، 2000، 2002 وكأس العالم 1998 كما شارك في أولمبياد أطلنطا 1996 كأحد اللاعبين فوق 23 سنة.

وسبق لشكري الواعر ان تقلد خطة مدير رياضي بالترجي الرياضي 2007-2008.
يذكر ان الترجي الرياضي قد اكتفى بالمركز الثاني في نهاية بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسم 2025-2026 وانسحب من الدور نصف النهائي للنسخة الحالية لكاس رابطة ابطال افريقيا .
ويواصل فريق باب سويقة المراهنة على مسابقة كاس تونس حيث يواجه بعث بوحجلة ضمن مباراة الدور ربع النهائي المقررة يوم الخميس القادم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329580

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:25
16:05
12:23
05:09
03:25
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-16
26°-16
28°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25407,6
  • (18/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39116 DT
  • (18/05)
  • 1 $ = 2,90063 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>