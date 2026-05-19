الترجي الرياضي: تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم

اعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم بداية من تاريخ اليوم الثلاثاء 19 ماي الجاري.واضاف الترجي الرياضي في بلاغ جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي ان شكري الواعر تسلم مهامهه اليوم الثلاثاء بمقر النادي.يذكر ان شكري الواعر هو الحارس السابق للترجي الرياضي و فاز مع شيخ الاندية التونسية بعدد كبير من الألقاب المحلية والدولية منها 4 كؤوس قارية والكأس الأفروآسياوية.وانضم سنة 2001 إلى نادي جنوة الإيطالي وظل هناك بضعة أشهر قبل أن يعود إلى الترجي حيث لعب معه إلى نهاية الموسم قبل أن يقرر الاعتزال.وشارك الواعر مع المنتخب التونسي في كأس امم افريقيا سنوات 1994، 1996، 2000، 2002 وكأس العالم 1998 كما شارك في أولمبياد أطلنطا 1996 كأحد اللاعبين فوق 23 سنة.وسبق لشكري الواعر ان تقلد خطة مدير رياضي بالترجي الرياضي 2007-2008.يذكر ان الترجي الرياضي قد اكتفى بالمركز الثاني في نهاية بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسم 2025-2026 وانسحب من الدور نصف النهائي للنسخة الحالية لكاس رابطة ابطال افريقيا .ويواصل فريق باب سويقة المراهنة على مسابقة كاس تونس حيث يواجه بعث بوحجلة ضمن مباراة الدور ربع النهائي المقررة يوم الخميس القادم.