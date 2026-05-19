ندوة حوارية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حول التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي يوم الاربعاء 20 ماي 2026

ينظم المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، ندوة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي: أي ديناميكية للتحول الرقمي في المؤسسات التونسية؟"، وذلك يوم الأربعاء 20 ماي 2026 بالعاصمة.وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الروافد الأساسية لضمان نجاح التحول الرقمي داخل النسيج الاقتصادي التونسي.وسيركز المشاركون من خبراء وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وهياكل رسمية على جملة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها تحليل الأداء عبر فهم كيفية تحويل المؤسسات لاستثماراتها الرقمية إلى رافعة حقيقية لتحسين الأداء والنجاعة ودراسة محركات الابتكار من خلال تحديد دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كعناصر دفع للابتكار داخل المؤسسة.كما سيتطرق المشاركون إلى مسألة الفرص والتحديات بتبادل الآراء حول الرهانات الكبرى والفرص المتاحة التي يفرضها الانتقال الرقمي في تونس.وسيتم، بالمناسبة، فتح باب النقاش مع الحضور لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات والإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها لتعزيز التنافسية وخلق القيمة المضافة عبر الرقمنة.وتندرج هذه الفعالية، في إطار سلسلة "نقاشات المعهد"ضمن الاحتفال بخمسينيته، وتنتظم بالشراكة مع مشروع "نحكمو" (SavoirsEco) ووكالة الخبرة الفرنسية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.