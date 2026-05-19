JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:18 Tunis

تونس و الصين يؤكّدان تعميق الشراكة في الرقمنة الصحية والصناعات الدوائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0c39dfd26f90.15608141_phniljmgeoqkf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 11:18 قراءة: 0 د, 43 ث
      
شكل تدعيم التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع إستراتيجيّة في مجالات الرقمنة الصحية و الذكاء الاصطناعي و الطب التكاملي و البحث العلمي والصناعات الدوائية أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس الاثنين وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظيره الصيني "لي هايتشاو" على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة من 18 الى 23 ماي الجاري بجنيف حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

وأكد مصطفى الفرجاني بالمناسبة أن تونس حريصة على تطوير هذه الشراكة التاريخية عبر تبادل المعرفة و الابتكار والاستثمار المشترك، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحيّة والدوائيّة.


ولفت وزير الصحة إلى توفر فرص وامكانيات لتطوير أدوية ومنتجات صحية مستخرجة من النباتات التونسية والصينية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثلاثي نحو القارة الإفريقية.


من جانبه عبّر وزير الصحة الصيني "لي هايتشاو" عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يجعل الشراكة التونسية الصينية نموذجا للتعاون جنوب/جنوب حسب تقديره.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329577

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:25
16:05
12:23
05:09
03:25
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-15
26°-16
28°-15
28°-16
  • Avoirs en devises 25407,6
  • (18/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39116 DT
  • (18/05)
  • 1 $ = 2,90063 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>