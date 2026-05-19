تونس و الصين يؤكّدان تعميق الشراكة في الرقمنة الصحية والصناعات الدوائية

شكل تدعيم التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع إستراتيجيّة في مجالات الرقمنة الصحية و الذكاء الاصطناعي و الطب التكاملي و البحث العلمي والصناعات الدوائية أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس الاثنين وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظيره الصيني "لي هايتشاو" على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة من 18 الى 23 ماي الجاري بجنيف حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.وأكد مصطفى الفرجاني بالمناسبة أن تونس حريصة على تطوير هذه الشراكة التاريخية عبر تبادل المعرفة و الابتكار والاستثمار المشترك، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحيّة والدوائيّة.ولفت وزير الصحة إلى توفر فرص وامكانيات لتطوير أدوية ومنتجات صحية مستخرجة من النباتات التونسية والصينية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثلاثي نحو القارة الإفريقية.من جانبه عبّر وزير الصحة الصيني "لي هايتشاو" عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يجعل الشراكة التونسية الصينية نموذجا للتعاون جنوب/جنوب حسب تقديره.