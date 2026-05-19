JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:41 Tunis

تونس تحتضن حدثا دوليا لاطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار يوم 8 جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0c30c8de3598.78594294_jmlofnqgpheki.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 13:10 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تستعد تونس لاحتضان النسخة الاولى من قمة 2026 THE BRIDGE AL& HEATHCARE Summit، يوم الاثنين 8 جوان المقبل، باحدى النزل بتونس العاصمة

ويجمع هذا الحدث الدولي نخبة من رواد الاعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والاطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج حول رؤية مشتركة تهدف الى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وافريقيا


وتمثل هذه التظاهرة منصة استراتيجية لربط الابتكار بالاستثمار والتكنولوجيا الصحية، حيث سيتم الاعلان الرسمي عن اطلاق مشروع "The Bridge"، أول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة
والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وذلك بالشراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الاعمال وجمعية الاطباء التونسيين في العالم (AMTM)


وسيساهم هذا المشروع في دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة عبر برامج احتضان وتسريع ومرافقة من قبل خبراء دوليين وربط مباشر بالمستثمرين وشبكات التعاون الدولية

كما تهدف هذه القمة الى تعزيز مكانة تونس كمركز اقليمي للابتكار في مجالات الصحة والتكنولوجيا من خلال تسهيل الوصول الى التمويل وتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفى وخلق شبكة تعاون تربط تونس باوروبا وافريقيا زوسط توقعات بحضور ما بين 400 و600 مشاركة من تونس والخارج من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وجامعات وشركاء دوليين وممثلين عن القطاعين العام والخاص

ويتضمن البرنامج مؤتمرات كبرى وجلسات نقاش قطاعية ومسابقات Pitch Battle ولقاءات أعمال B2B وفضاءات NetWorking بمشاركة عشرات الشركات الناشئة التونسية والافريقية

كما سيتم، التركيز على عدة محاور استراتيجية أبرزها الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي والطب عن بعد والتكنولوجيا الطبية والبيوتكنولوجيا والتمويل البديل اضافة الى دعم الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز الاستثمار في منظومة Health Tech
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329576

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:25
16:05
12:23
05:09
03:25
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-16
26°-16
28°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25407,6
  • (18/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39116 DT
  • (18/05)
  • 1 $ = 2,90063 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>