تونس تحتضن حدثا دوليا لاطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار يوم 8 جوان 2026

تستعد تونس لاحتضان النسخة الاولى من قمة 2026 THE BRIDGE AL& HEATHCARE Summit، يوم الاثنين 8 جوان المقبل، باحدى النزل بتونس العاصمةويجمع هذا الحدث الدولي نخبة من رواد الاعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والاطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج حول رؤية مشتركة تهدف الى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وافريقياوتمثل هذه التظاهرة منصة استراتيجية لربط الابتكار بالاستثمار والتكنولوجيا الصحية، حيث سيتم الاعلان الرسمي عن اطلاق مشروع "The Bridge"، أول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحةوالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وذلك بالشراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الاعمال وجمعية الاطباء التونسيين في العالم (AMTM)وسيساهم هذا المشروع في دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة عبر برامج احتضان وتسريع ومرافقة من قبل خبراء دوليين وربط مباشر بالمستثمرين وشبكات التعاون الدوليةكما تهدف هذه القمة الى تعزيز مكانة تونس كمركز اقليمي للابتكار في مجالات الصحة والتكنولوجيا من خلال تسهيل الوصول الى التمويل وتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفى وخلق شبكة تعاون تربط تونس باوروبا وافريقيا زوسط توقعات بحضور ما بين 400 و600 مشاركة من تونس والخارج من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وجامعات وشركاء دوليين وممثلين عن القطاعين العام والخاصويتضمن البرنامج مؤتمرات كبرى وجلسات نقاش قطاعية ومسابقات Pitch Battle ولقاءات أعمال B2B وفضاءات NetWorking بمشاركة عشرات الشركات الناشئة التونسية والافريقيةكما سيتم، التركيز على عدة محاور استراتيجية أبرزها الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي والطب عن بعد والتكنولوجيا الطبية والبيوتكنولوجيا والتمويل البديل اضافة الى دعم الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز الاستثمار في منظومة Health Tech