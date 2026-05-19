السجل الوطني للمؤسسات يعلن اعتماد الهوية الرقمية إجباريا مع دخول الإيداع الإلكتروني الحصري حيّز التنفيذ بداية من جويلية 2026

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 09:55
      
أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنّه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 01 جويلية 2026، أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان.
وأوضح أنّ الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على "Mobile ID"، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على "DigiGo".
ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة.
