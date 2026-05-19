المنظمة الوطنية لرواد الاعمال تعلن عن انطلاق السخة الثانية من برنامج " وعد " يوم 23 ماي 2026 بمدينة العلوم

أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج "وعد "، يوم السبت 23 ماي الجاري بمدينة العلوم بتونس العاصمةوتمثل هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوةويعد هذا اللقاء فرصة هامة من أجل التعرف وتبادل الافكار مع أصحاب مشاريع وخبراء وايجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة الى فرصة حقيقية على أرض الواقعوتهدف هذه التظاهرة الى توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم وسط مجموعة من رواد الاعمال الطموحينبرنامج "وعد" هو برنامج مرافقة موجه لرواد الاعمال في تونس من أجل تنظيم وتسريع تطور المشاريع وتوفير الارشاد من قبل خبراء في المجال وتسهيل النفاذ الى التمويل وتعزيز المهارات الريادية والاستراتيجيةويستهدف هذا البرنامج خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الافكار والمشاريع والمبادراتويتضمن البرنامج حصص تكوين تطبيقية في ريادة الاعمال(التصرف، التسويق، المالية) ومرافقة وارشاد من طرف رواد الاعمال والخبراء الى المساعدة في تطوير المشروع وفرص للتمويل مع الجهات المعنيةيشار، الى أن النسخة الاولى من برنامج "وعد"، كانت قد انطلقت يوم 12 مارس 2025 من أجل صناعة جيل جديد من رواد الأعمال في تونسالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال (ONE) هي هيئة اقتصادية مستقلة تُعنى بتأطير أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة والمستثمرين. وتعمل المنظمة على مرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة لتطوير أعمالهم وتسهيلنفاذهم إلى التمويل وفتح أسواق جديدة لهم محلياً وإقليميا إضافة إلى تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الحكومية والتشريعية