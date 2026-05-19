المنظمة الوطنية لرواد الاعمال تعلن عن انطلاق السخة الثانية من برنامج " وعد " يوم 23 ماي 2026 بمدينة العلوم

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 13:44
      
أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج "وعد "، يوم السبت 23 ماي الجاري بمدينة العلوم بتونس العاصمة

وتمثل هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة


ويعد هذا اللقاء فرصة هامة من أجل التعرف وتبادل الافكار مع أصحاب مشاريع وخبراء وايجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة الى فرصة حقيقية على أرض الواقع


وتهدف هذه التظاهرة الى توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم وسط مجموعة من رواد الاعمال الطموحين

برنامج "وعد" هو برنامج مرافقة موجه لرواد الاعمال في تونس من أجل تنظيم وتسريع تطور المشاريع وتوفير الارشاد من قبل خبراء في المجال وتسهيل النفاذ الى التمويل وتعزيز المهارات الريادية والاستراتيجية

ويستهدف هذا البرنامج خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الافكار والمشاريع والمبادرات

ويتضمن البرنامج حصص تكوين تطبيقية في ريادة الاعمال(التصرف، التسويق، المالية) ومرافقة وارشاد من طرف رواد الاعمال والخبراء الى المساعدة في تطوير المشروع وفرص للتمويل مع الجهات المعنية

يشار، الى أن النسخة الاولى من برنامج "وعد"، كانت قد انطلقت يوم 12 مارس 2025 من أجل صناعة جيل جديد من رواد الأعمال في تونس

المنظمة الوطنية لرواد الأعمال (ONE) هي هيئة اقتصادية مستقلة تُعنى بتأطير أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة والمستثمرين. وتعمل المنظمة على مرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة لتطوير أعمالهم وتسهيل
نفاذهم إلى التمويل وفتح أسواق جديدة لهم محلياً وإقليميا إضافة إلى تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الحكومية والتشريعية

