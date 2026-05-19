الحمامات تحتضن المؤتمر الدولي ال34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية من 20 الى 23 ماي 2026

تستعد مدينة الحمامات لاستضافة فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية، من 20 إلى 23 ماي الجاري بمركز المؤتمرات "المدينة"، وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء والجامعيين والباحثين من تونس ومن عدة دول عربية وأجنبية.ويبحث المشاركون في هذا المؤتمر الدولي، الذي يقام تحت شعار "التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية: إعادة التفكير في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية"، السبل الكفيلة بتطوير المقاربات التعليمية والأكاديمية، وجعلها أكثر تلاؤماً مع التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة وسوق الشغل المستجدة.ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي يمتد على مدى أربعة أيام، جملة من المداخلات العلمية والورشات التي تتوزع على خمسة محاور استراتيجية رئيسية، تشمل بالخصوص "الرهانات المجتمعية والأخلاقية ومسؤولية التعليم العالي"، و"الابتكارات البيداغوجية والتحولات التكنولوجية وإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي".كما سيناقش الجامعيون والخبراء محاور تتعلق بـ" التنوع والإدماج والإنصاف والتعلم مدى الحياة "، إضافة إلى " التدويل والتعاون الأكاديمي بين الجامعات "، و"التأهيل والتطوير المهني المستمر لأساتذة التعليم العالي" لتمكينهم من مواكبة المقاربات البيداغوجية الحديثة.ويمثل هذا الحدث الأكاديمي، وفق الجهات المنظمة، منصة دولية هامة تتيح للجامعات التونسية فرصة متجددة لتعزيز شراكاتها الدولية، والاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجالات الرقمنة والابتكار الأكاديمي.