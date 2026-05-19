كاس العالم 2026 :مدرب النمسا يكشف عن قائمة تضم 26 لاعبا

كشف مدرب منتخب النمسا لكرة القدم, رالف رانغنيك, اليوم الاثنين, عن قائمة تضم 26 لاعبا تحسبا لكأس العالم 2026, المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية, كندا والمكسيك, حسب ما اعلنته الاتحادية النمساوية للعبة.
وتصدر المهاجم المخضرم ماركو أرناوتوفيتش قائمة المنتخب, حيث ينتظر أن يقوده بصفته صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية.
ويضمن هذا الاختيار وجود المهاجم البالغ من العمر 37 عاما ضمن مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة, إلى جانب القائد ديفيد ألابا ولاعب الوسط مارسيل زابيتسر, في ظل عودة النمسا إلى الساحة العالمية بعد غياب دام 28 عاما.

وقال رانغنيك مساء الاثنين: "في النهاية, اتخذنا قراراتنا بناء على ما نعرفه بالفعل, وما تتطلبه بطولة طويلة كهذه و نطمح للوصول إلى أبعد مدى ممكن في كأس العالم".
وأضاف: "حاولنا استدعاء أفضل اللاعبين وكذلك أولئك الذين ينسجمون مع أسلوب لعبنا".
وسيخوض المنتخب النمساوي الدور الأول في المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر, الأرجنتين والأردن.

قائمة اللاعبين:
حراسة المرمى: باتريك بنتس, ألكسندر شلاغر, فلوريان فيغيل.
خط الدفاع : ديفيد أفينغروبر, ديفيد ألابا, كيفن دانسو, ماركو فريدل, فيليب لينهارت, فيليب موينه, شتيفان بوش, ألكسندر براس, مايكل سفوبودا.
وسط الميدان : كريستوف باومغارتنر, كارني تشوكويميكا, فلوريان غريليتش, كونراد لايمر, مارسيل زابيتسر, زافر شلاغر, رومانو شميد, أليساندرو شوف, نيكولاس زيفالد, بول فانر, باتريك فيمر.
خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش, مايكل غريغوريتش, ساشا كالاييتش.
