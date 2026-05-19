Babnet

جامعة منوبة تحتضن المؤتمر السنوي للاكاديمية الافريقية للاعمال والتنمية من 19 الى 23 ماي 2026

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 14:07
      
تستضيف جامعة منوبة الدورة 26 من المؤتمر السنوي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية تحت شعار: "عند تقاطع الاضطرابات المحلية والعالمية... تحويل المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا"، وذلك من 19 إلى 23 ماي 2026.

وسيناقش المشاركون في هذا المؤتمر، الذي ينعقد لأول مرة في بلد إفريقي ناطق بالفرنسية، قضايا التحول المستدام في إفريقيا والتغيرات الاقتصادية والتنظيمية إضافة إلى فرص التعاون الإقليمي والدولي لدعم مستقبل الأعمال والتنمية بالقارة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.


كما سيشهد الحدث توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي وريادي بين جامعة أبوجا وجامعة منوبة بهدف تعزيز الشراكات جنوب-جنوب في مجالات البحث والتعليم العالي.


وينتظم هذا المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة أكثر من 300 أكاديمي وخبير ومسؤول من أكثر من 15 دولة، بالتعاون مع المختبر متعدد الاختصاصات لإدارة الأعمال الجامعية والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).



