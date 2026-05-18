تعيين مديرين عامين شباب بوزارة التجهيز والإسكان والوزير يؤكد أن التكليف يندرج ضمن توجه الدولة

أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم الاثنين ، على أهمية الإطارات الشابة لإعطاء دفع لتطوير أساليب العمل، وذلك خلال استقباله لعدد من الاطارات الشابة التي تم تسميتها بصفة مديرين عامين في عدد من الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارةوأوضح بالمناسبة، وفق بلاغ للوزارة ، أن تكليفهم يندرج ضمن توجهات الدولة التي تؤكد على تولي الشباب مقاليد المسؤولية لخدمة الوطن، وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهداف الوزارة.و تولى نيابة عن وزير التجهيز والإسكان، رئيس الديوان الإشراف على موكب تنصيب المديرين العامين الجدد، وقد تم التأكيد على مواصلة تضافر الجهود لمزيد تطوير العمل والتنسيق الفعال للإيفاء بالتعهدات الموكولة للوزارة وإنجاز مختلف برامج ومشاريع الوزارة.