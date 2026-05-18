تصفيات بطولة رولان غاروس - معز الشرقي ينهزم امام الاسترالي برنار طوميتش 1-2

انهزم التونسي معز الشرقي المصنف138 عالميا امام الاسترالي برنار طوميتش المصنف 195 عالميا (6-3 و5-7 و3-6) اليوم الاثنين لحساب الدور الاول من تصفيات بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).
ويواجه عزيز دوقاز المصنف 666 عالميا غدا الثلاثاء لحساب الدور ذاته البريطاني فيليكس جيل المصنف 237 عالميا .
وتقام بطولة رولان غاروس من 18 ماي الجاري الى 7 جوان القادم على ملاعب ترابية.
