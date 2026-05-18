توظيف العقارات الفلاحية الدولية وحمايتها محور اجتماع وزير أملاك الدولة بمديري باجة وجندوبة وسليانة والكاف

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 17:52
      
في إطار متابعة عمل الإدارات الجهوية عن قرب، اجتمع وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 18 ماي 2026 بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكاف وممثلين عن عدد من الإدارات المركزية بالوزارة.

وقد كان هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على الدور الذي تـــقوم به الإدارات الجهوية في حسن توظيف العقارات الدولية وتوفير الحماية اللازمة لهذه العقـــــارات من خلال أعمال الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقاري حتى تكون دافعة لإنجاز المشاريع وتنمية الاستثمار.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير على أهميــــة حوكمة المعاينات الميدانيـــــة التي تنجزها الإدارات الجهوية كالحرص على ضمـان جودة التقارير ذات العلاقة باعتبارها تمثّل العمل القاعدي الذي على أساسه يتم البت في مختلف الملفات المعروضة.
وفي سياق آخر، شدّد الوزير على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية من خلال استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية وكذلك الترفيع في نسـق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة.
كما أكّد الوزير على ضرورة الإسراع بالحســم في الملفات المتعهد بها من قبل الإدارات الجهوية وحفظ الملفات التي لم يعد هناك موجب لتداولهـا.
