JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:09 Tunis

بن عروس: توفر اضاحي العيد بالكميات المطلوبة (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين)

<img src=http://www.babnet.net/images/8/moutons2012.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 17:51 قراءة: 0 د, 44 ث
      
افاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ببن عروس الكيلاني الساحلي، بان اضاحي العيد متوفرة بالكميات المطلوبة لتغطية كافة حاجيات الاستهلاك بالجهة في اطار الاستعداد  لعيد الأضحى لموسم 2026.

وأقترح الكيلاني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، اللجوء الى استيراد رؤوس الأغنام كحل للتحكم في أسعار اضاحي العيد وإرساء منظومة متعافية، فضلا عن تركيز خطط لتغيير وإصلاح منظومة تربية الماشية خاصة في ظل التغيرات المناخية وتتالي سنوات الجفاف التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.


واعتبر ذات المصدر أنّ تغيير هذه المنظومة، يعتمد أساسا على توفير الاليات الملائمة لحماية مربي الماشية ووضع استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على اعادة تكوين القطيع بعد ان تراجع نتيجة تخلي بعض الفلاحين عن تربية المواشي على اثر تضرّرهم خلال السنوات المنقضية من الجفاف وما تبعها من ارتفاع مشط لتكاليف الاعلاف.
 وأشار في سياق متصل، الى أنّ وضعية قطيع الماشية بمختلف معتمديات ولاية بن عروس مستقرة وجيدة وتخضع لمتابعة دورية من قبل المصالح البيطرية بالجهة. 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329548

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
26°-15
28°-15
25°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/05)     2372,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>