بن عروس: توفر اضاحي العيد بالكميات المطلوبة (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين)

افاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ببن عروس الكيلاني الساحلي، بان اضاحي العيد متوفرة بالكميات المطلوبة لتغطية كافة حاجيات الاستهلاك بالجهة في اطار الاستعداد لعيد الأضحى لموسم 2026.وأقترح الكيلاني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، اللجوء الى استيراد رؤوس الأغنام كحل للتحكم في أسعار اضاحي العيد وإرساء منظومة متعافية، فضلا عن تركيز خطط لتغيير وإصلاح منظومة تربية الماشية خاصة في ظل التغيرات المناخية وتتالي سنوات الجفاف التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.واعتبر ذات المصدر أنّ تغيير هذه المنظومة، يعتمد أساسا على توفير الاليات الملائمة لحماية مربي الماشية ووضع استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على اعادة تكوين القطيع بعد ان تراجع نتيجة تخلي بعض الفلاحين عن تربية المواشي على اثر تضرّرهم خلال السنوات المنقضية من الجفاف وما تبعها من ارتفاع مشط لتكاليف الاعلاف.وأشار في سياق متصل، الى أنّ وضعية قطيع الماشية بمختلف معتمديات ولاية بن عروس مستقرة وجيدة وتخضع لمتابعة دورية من قبل المصالح البيطرية بالجهة.