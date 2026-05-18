القيروان: أهالي "فج الرويسات" ينطلقون في مسيرة سلمية نحو العاصمة تنديدا بالتلوث البيئي لمصنع الإسمنت

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 17:46
      
انطلقت صباح اليوم الاثنين، مسيرة سلمية مشيا على الاقدام من منطقة "فج الرويسات" باتجاه العاصمة، بدعوة من الأهالي ومساندة من مكونات المجتمع المدني والنشطاء في مجال البيئة، للمطالبة بفتح ملف التلوث البيئي في المنطقة والتدخل العاجل  لوقف ما وصفوها بـ"المظلمة البيئية والصحية" الناتجة عن أنشطة مصنع الإسمنت بالجهة.

​​ وافاد عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة لصحفية "وكالة تونس افريقيا للانباء" بان المسيرة التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا من أمام مقر مصنع الإسمنت بالرويسات، تهدف الى لفت انتباه السلطات المركزية إلى حجم الأضرار اللاحقة بالمنطقة جراء المصنع، والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ونافذة لإنقاذ المنطقة من "كارثة بيئية وصحية محتملة"، وضمان حقهم في تنمية عادلة ومستدامة وبيئة سليمة تكفل حياة كريمة للأجيال القادمة، وفق تعبيرهم.


​ وتأتي هذه المسيرة، وفق تصريحات عدد من اهالي المنطقة لصحفية "وات"، كخطوة تصعيدية بعد دخول مجموعة من شباب المنطقة في اعتصام سلمي مفتوح منذ يوم 25 أفريل الماضي حول ما وصفوها ب"الآثار الناتجة عن استعمال المصنع  المفرط وغير الآمن لمادة فحم الكوك البترولي كمصدر للطاقة في انتاج المصنع".
واضافوا ان الانبعاثات الناتجة عن هذه المادة تسببت في أضرار وصفوها بال"جسيمة" بالمحيط البيئي والأراضي الفلاحية المحيطة بالمنطقة ومخاطر صحية مباشرة على المتساكنين وأطفالهم الى جانب الصدعات والتشققات التى أصابت جدران وأسقف المنازل والمؤسسات التربوية المجاورة للمصنع نتيجة الانفجارات والاهتزازات المرتبطة بنشاط المصنع، وفق قولهم.


يذكر ان المسيرة مازالت متواصلة الى حدود الساعة الرابعة وبلغت مستوى معتمدية كندار من ولاية سوسة.
