Babnet

وزير الإقتصاد يلتقي بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 17:43
      
التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 18 ماى 2026 ب أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة(ITFC) والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026 مرفوقا بعدد من مساعديه.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى التعاون الجاري والى الآفاق المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة.

ونوه سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار بعراقة العلاقات الثنائية و متانتها ما يجعل من المؤسسة المالية الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شريكا مهما لتونس بما توفره من دعم لبعض المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات إستراتيجية لتأمين حاجياتها من المواد الأولية على الأسواق الدولية.
من جانبه ، جدد أديب يوسف الأعمى التأكيد على إستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس من خلال الإستفادة من كافة الآليات المتاحة لديها وتوفير الدعم المطلوب.


هذا وشكل اللقاء فرصة تناول خلال الجانبان سير برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية " واستعدادهما لتنظيم جلسته العامة أواخر هذه السنة بتونس. واستعرضا بالمناسبة ما حققه برنامج جسور من نتائج مشجعة لدعم أواصر التعاون الإقتصادي وفتح افق جديدة للتبادل التجاري بين البلدان العربية و الإفريقية بالإضافة الى ما يتيحه من فرص للتعاون الفني الثلاثي في إطار تبادل الخبرات وتنمية القدرات .
